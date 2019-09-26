Вилле Лаюнен: «Матч с «Металлургом» нужно провести максимально хорошо»

Защитник «Витязя» Вилле Лаюнен в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» отметил, что команде нужно отдохнуть и разобрать ошибки.

— У них поменялся тренер, поэтому игроки будут стараться доказывать свой уровень, — цитируют «Известия» Лаюнена. — Нам надо восстановиться, отдохнуть, разобрать ошибки в прошлых матчах и готовиться к встрече с «Металлургом», чтобы провести ее максимально хорошо.

— Для нас каждый матч будет крайне сложным, — добавил защитник «Витязя» Якуб Ержабек. — Слабых соперников в КХЛ не бывает, можно увидеть это по многим играм сезона. Ожидаем опасности от кого угодно и не собираемся расслабляться.