Вилл подписал контракт с «Трактором». Меньшиков и Галимов покидают команду

Вратарь сборной Чехии Роман Вилл подписал контракт с «Трактором». Соглашение рассчитано на 2 года, сообщает официальный сайт КХЛ.

В прошедшем сезоне 27-летний Вилл провел 34 матча в чемпионате Швеции, четыре из них закончил «на ноль», отразив 92,2 процента бросков.

Тем временем, 30 апреля истекли контракты с «Трактором» у голкипера Станислава Галимова и защитника Виталия Меньшикова, хоккеисты покидают команду.

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