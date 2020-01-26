Форвард «Авангарда» прервал невероятную серию. Он не забивал 63 матча подряд

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» в меньшинстве сделал счет 4:1 в пользу своей команды.

31-летний форвард прервал невероятную серию — он не забивал 63 игры подряд.

Капитан омичей забросил первую шайбу и набрал 2-е очко в этом сезоне (в 52 матчах).

Отметим, что символическое вбрасывание перед игрой провела телеведущая и посол ЧМ-2018 по футболу Виктория Лопырева.