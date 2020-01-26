Форвард «Авангарда» прервал невероятную серию. Он не забивал 63 матча подряд
18:33
Нападающий «Авангарда» Андрей Стась в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» в меньшинстве сделал счет 4:1 в пользу своей команды.
31-летний форвард прервал невероятную серию — он не забивал 63 игры подряд.
Капитан омичей забросил первую шайбу и набрал 2-е очко в этом сезоне (в 52 матчах).
Отметим, что символическое вбрасывание перед игрой провела телеведущая и посол ЧМ-2018 по футболу Виктория Лопырева.
Убежали Дедунов со Стасем в меньшинстве! Спасибо @LopyrevaVika, вдохновила на первый гол в сезоне ? #МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/Sh07Qchg9H— ХК Авангард (@hcavangardomsk) January 26, 2020
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