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Форвард «Авангарда» прервал невероятную серию. Он не забивал 63 матча подряд

18:33
26 января. Балашиха. Андрей Стась и Виктория Лопырева, которая провела символическое вбрасывание перед матчем. Фото ХК «Авангард», twitter.com/hcavangardomsk
26 января. Балашиха. Андрей Стась и Виктория Лопырева, которая провела символическое вбрасывание перед матчем. Фото ХК «Авангард», twitter.com/hcavangardomsk
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Нападающий «Авангарда» Андрей Стась в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» в меньшинстве сделал счет 4:1 в пользу своей команды.

31-летний форвард прервал невероятную серию — он не забивал 63 игры подряд.

Капитан омичей забросил первую шайбу и набрал 2-е очко в этом сезоне (в 52 матчах).

Отметим, что символическое вбрасывание перед игрой провела телеведущая и посол ЧМ-2018 по футболу Виктория Лопырева.

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