Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов рассказал о подготовке к матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева», который пройдет в швейцарском Давосе.

— Настроение хорошее, всегда интересно играть такие матчи за границей, особенно, в Швейцарии — всегда приятно, — цитирует Тихонова официальный сайт клуба. — Я жил здесь год, отец тут тренировал, все города знакомы — когда играл в юниорке, проездил. Поэтому приятные эмоции.

— Чувствуете себя ветераном вынесенных матчей?

— А сколько уже было? 3? Не знаю, хотелось бы еще — хотя бы до 10 дотянуть.

— Какое из дерби круче — армейское или зеленое?

— Они оба очень хороши: жаль, что получилось так, что наш матч шел одновременно с армейским дерби, хотелось бы его тоже посмотреть. Чувствуется как игра плей-офф — битва, драки, поддержка сумасшедшая. Это, наверное, все-таки хайлайты сезона.

— Тренеры обычно говорят, что это рядовой матч сезона, и они играют на результат. Нам кажется, что нужно сыграть на публику, чтобы показать КХЛ в хорошем свете. Вы что думаете?

— С другой стороны тоже надо смотреть. Здесь самое важное — это победа, выиграть. Но, в то же время, все пришли показать самый высокий класс, лучшую игру: думаю, болельщики это оценят.

— Вы предпочтете победу со счетом 7:6 или 1:0?

— Главное — победа, а какой счет — это неважно.

— Хотели бы вы, чтобы КХЛ прирастала Швейцарией?

— Интересно только, каким клубом — здесь очень много хороших команд, красивых городов. Мне кажется, отсюда могли бы взять не одну, а даже две команды.

— Не будет головной болью сюда ездить?

— Хотелось бы — красота в городе, все чуть по-другому.