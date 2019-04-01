Виктор Тихонов: "Сэйв Шестеркина запомнится надолго"

Нападающий СКА Виктор Тихонов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1 ОТ) в третьем матче финала Западной конференции. Счет в серии 2-1 в пользу московской команды.

– ЦСКА умеет хорошо играть позиционно, но после гола Барабанова мы добавили в скорости, и моменты пошли. Когда болельщики взорвались после победного гола, мурашки по телу пошли: только ради этого и играем, за свои семьи, за болельщиков. На овертайм нам поставили задачу больше контролировать шайбу, а чем больше она у тебя, тем больше моментов можно создать. В итоге мы все выполнили и забили.

– Почему в этом сезоне не забиваете ЦСКА больше одного гола в основное время?

– Они здорово играют по заданию, мало моментов пропускают. Но сегодня мы увидели, что можем. Идет битва двух пятаков, надо завоевать чужой и отстоять свой. Сорокин – такой вратарь, который все видит и все ловит. Надо ему больше мешать и больше помехи создавать.

– СКА получил два подряд удаления за нарушение численного состава.

– Это от большого желания. Родные трибуны, все хотят выйти и показать себя, поэтому так получается. Но надо бы внимательнее, это подарок сопернику. Большое спасибо меньшинству, что выстояли, ловили на себя, выбрасывали шайбу из зоны. Они хорошо сегодня сыграли.

– Как восприняли сэйв Шестеркина на Григоренко?

– Шестеркин сделал несколько классных спасений. Конкретно этот сейв был великолепным и запомнится надолго. Думаю, он и сам теперь уверенность поймает. Берем эту волну и двигаемся вперед. (Егор Бычков)