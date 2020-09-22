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Виктор Тихонов проводит 500-й матч в чемпионатах России

20:44
Виктор Тихонов. Фото "Ак Барс"
Виктор Тихонов. Фото "Ак Барс"

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов проводит 500-й матч в чемпионатах России. Юбилейной для него стала игра с «Авангардом».

Внук прославленного хоккейного тренера Виктора Тихонова также выступал в России в составе «Дмитрова», «Северстали» и СКА. С армейцами он выиграл два Кубка Гагарина. В «Ак Барсе» 32-летний форвард играет с ноября 2019 года.

В регулярном сезоне и плей-офф КХЛ на счету Тихонова 444 матча и 218 (118+100) очков.

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