Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов проводит 500-й матч в чемпионатах России. Юбилейной для него стала игра с «Авангардом».

Полтысячи позади! Прямо сейчас Витя Тихонов проводит свой матч №500 в чемпионатах России ? pic.twitter.com/mm02S8G8jb — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 22, 2020

Внук прославленного хоккейного тренера Виктора Тихонова также выступал в России в составе «Дмитрова», «Северстали» и СКА. С армейцами он выиграл два Кубка Гагарина. В «Ак Барсе» 32-летний форвард играет с ноября 2019 года.

В регулярном сезоне и плей-офф КХЛ на счету Тихонова 444 матча и 218 (118+100) очков.