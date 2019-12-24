Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов в интервью пресс-службе клуба подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:4ОТ), который прошел в Швейцарии.

— Второй гол в двух матчах подряд против «Салавата Юлаева». Голевая уверенность чувствуется?

— Да, это потихоньку возвращается ко мне, но такие моменты — это работа всего звена: растащить соперников, чтобы или пас дошел, или шайба отскочила. Настолько все в динамике.

Лучшие игроки матча сегодня — это наши болельщики, вопросов нет. Особенно в начале, когда они начали петь гимн: я давно так не заводился. Реально, чуть ли не слезы пошли. Спасибо им большое, они поддержали нашу родину — все игроки ими гордились после игры.

— Уже до конца успели прочувствовать принципиальность «Зеленого дерби»?

— Я уже сыграл 3 матча, и это чувствуется, ощущается на льду — это что-то особенное, это не просто матч. Это видно не только по болельщикам, но и по всем ребятам, по настрою — это очень похоже на плей-офф. С одной стороны, это отличная подготовка к плей-офф: здорово почувствовать такой ритм игры.

— Почему не получилось выиграть сегодня?

— Думаю, мы больше владели инициативой, создавали много моментов, но где-то не могли забить. Шансов было много, но в реализации чуть-чуть не хватило. Это не первый матч, конечно, такой — последние 5-6 матчей у нас есть такая проблема, и ее нужно побыстрее исправить.