Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов рассказал о дебюте за казанский клуб в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:0).

— Было немного тяжело — в последнее время я не так часто выходил, — цитирует Тихонова официальный сайт клуба. — Спасибо огромное партнерам: помогали, постоянно подсказывали. Новая система все-таки, тренеры тоже терпение показали — ошибки были у меня точно. Меня поправляли, думаю, чем дальше буду играть — тем будет лучше. Главное — взяли 2 очка.

— Как у вас проходит адаптация в «Ак Барсе»?

— Хорошо очень, хорошо адаптировался. Как я уже говорил, меня здорово приняли. Ребята очень добрые — каждый подходит, где-то подскажет, относятся с пониманием. Новым игрокам — и мне, и Роме Рукавишникову, и Лещенко — все ребята помогают, за это им большое спасибо.

«Ак Барс» после 26 матчей имеет 41 очко и лидирует в Восточной конференции, «Авангард» с 34 очками идет на втором месте.

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