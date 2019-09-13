Виктор Тихонов: «Никак СКА не удается справиться с Сорокиным»

Нападающий СКА Виктор Тихонов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Вроде и 0:3, а вроде и по игре СКА был поинтереснее.

— Моментов у нас было достаточно. Надо улучшать реализацию. Нужна наглость, позлее на ворота лезть, забивать свои стопроцентные моменты. Но мы отталкиваемся от результата все равно, а мы проиграли.

— Весь матч ваша тройка выходила против тройки Вея.

— Везде есть тактика и стратегия. Старались меньше давать им владения шайбой, брать инициативу на себя. Иногда получалось, а иногда нет.

— Как-то очень спокойно дерби проходило, буднично.

— Соглашусь. В первые десять минут команды были осторожны, потом уже добавили скорости, пошли моменты, а отчаянный и силовой хоккей пошел уже в концовке.

— СКА выглядит куда более готовым к маленьким площадкам.

— Так мы всю предсезонку играли на маленькой площадке, и это преимущество надо использовать.

— Вам опять не удалось «сломать» Сорокина.

— Он уже который год тащит ЦСКА. Нам никак не удается с ним справиться. Сегодня мы дали Сорокину спокойно ловить шайбу, а надо быть агрессивнее, больше перекрывать ему видимость. (Игорь Еронко)

ЦСКА всухую победил СКА