Виктор Тихонов: «Надеюсь возобновить в «Ак Барсе» связку с Зариповым»

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов рассказал об обмене в казанскую команду. Тихонов вместе с Романом Рукавишниковым перешел в «Ак Барс» 6 ноября, в СКА отправился защитник Игорь Ожиганов.

— Хорошо встретили, очень тепло, - цитирует Тихонова официальный сайт клуба. - Все подошли, познакомились. Стараюсь постепенно всех узнавать: работников, тренеров, игроков. Потихоньку привыкаю.

— Завтра матч с «Авангардом». Вы уже сыграете?

— Пока в составе. Надеюсь, сыграю. Надеюсь сходу попасть в состав и помочь команде.

— Вы тренировались в тройке с капитаном команды Данисом Зариповым. Он как-то по-особенному встретил вас? Может, дал какое-то напутствие?

— Нет. Мы частенько встречались на льду, в сборной бывало. Мы знакомы с ним давно, опыт игры вместе тоже есть. Надеюсь возобновить эту связку.