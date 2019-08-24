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Виктор Тихонов: «Иногда шайбы после тренировки собираю»

16:56
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Нападающий СКА Виктор Тихонов рассказал о впечатлениях от предсезонной подготовки.

— У нас задача одна — это Кубок Гагарина. Как всегда, будем делать все возможное, чтобы добиться этой цели, — приводит слова Тихонова официальный сайт СКА.

— Вы один из ветеранов команды.

— Я еще иногда шайбы после тренировки собираю, внутри мне лет 18-19. Сил и энергии полно. Пока есть возможность играть в хоккей, точно буду это делать.

— Такая суровая молодежь, что вы собираете шайбы?

— Можно и так сказать. У нас молодежь серьезная, талантливые ребята. Очень здорово показали себя на предсезонке.

— Вы повидали много предсезонок. Эта была сложной?

— Было тяжело в этом году. Но мы все знаем, что это единственный путь к победе. Нужно создать фундамент, набрать побольше сил, кардио, физических кондиций. Все терпели и работали на максимуме. Теперь подходим к сезону в полной уверенности, что мы сделали все что могли.

— Какая сейчас атмосфера в команде? Вы, похоже, сдружились с Кагарлицким.

— Атмосфера отличная. И с Димой мы действительно достаточно быстро сблизились, в меньшинстве стали вместе выходить.

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/viktor-tikhonov-sdielaiem-vsie-chtoby-dobit-sia-tsieli/

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