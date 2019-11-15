Виктор Тихонов: «Хочу доказать в «Ак Барсе», что я хоккеист»

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов рассказал о том, почему перешел в казанский клуб.

— Я давно не играл, меня редко ставили в состав, — цитирует Тихонова официальный сайт КХЛ. — Хотелось либо шанс получить, либо двигаться дальше. В СКА с пониманием отнеслись к моей просьбе. «Ак Барс» проявил большое желание видеть меня в команде. Я благодарен, что меня обменяли, и сейчас дадут шанс. Это то, что надо.

— Были ли еще какие-то варианты кроме «Ак Барса»?

— Нет. Я не знал вообще о вариантах. Как только сказали об «Ак Барсе» — сразу обрадовался. Тут классный город, болельщики, сильная команда, идет на первом месте. Думаю, сейчас это самый лучший вариант в КХЛ для меня.

— Почему вы не играли с 26 октября? С какой мотивировкой вас убрали из состава?

— Были разные моменты, сейчас не хочется ворошить прошлое, я настроен на сегодняшний день и на будущее. Хочу здесь доказать, что я за хоккеист.

— Какой был разговор у вас летом с Алексеем Кудашовым?

— Я разговаривал не только с ним, но и с другими тренерами, руководством. Понимаю, что всем интересно узнать подробности, но рассказывать об этом не хотелось бы. Мне нужно проявить себя в «Ак Барсе».