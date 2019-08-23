Виктор Тихонов: «Даже на скамейке стало меньше ругани»

Нападающий СКА Виктор Тихонов рассказал, в каком состоянии находится команда.

— Говорят, что СКА уже не тот...

— Каждый год я это слышу, — цитирует Тихонова официальный сайт КХЛ.

— Но уехали многие лидеры.

— И это происходит каждый год. Думаю, что ничего не поменялось. СКА будет бороться только за главный приз. Вот вы говорите, что ушли лидеры, но и пришли хоккеисты весьма приличного уровня. Ткачев тот же. Посмотрите, как он сейчас играет, а что будет в сезоне!

— Мне еще кажется, что СКА не хватает единства в коллективе. Каждый тут личность, и в такой ситуации трудно надеяться на появление крепкого коллектива.

— Тут вы ошибаетесь. У нас сейчас отношения в раздевалке просто отличные. Даже на скамейке стало меньше ругани. Нет, иногда нужно прикрикнуть, чтобы взбодриться, но я немного о другом. Ровный коллектив, хорошая атмосфера.

— А, мне кажется, что теперь важно не бояться СКА. Вы правильно говорите, что пришли хорошие ребята, но турнир в Сочи показал, что если играть против вас спокойно, забыв, что вы самый богатый и грозный клуб, то все будет в порядке.

— Я не думаю, что нас действительно кто-то боялся. На СКА настраивались — это есть. Многие хотели показать свой максимум. Опять же нас это делало сильней. Это как с ножом, который чем больше используешь, тем он острее становится.