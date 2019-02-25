Виктор Стольберг: "Никогда не видел таких голов, как забил Шумаков, воочию"

Нападающий "Авангарда" Виктор Стольберг поделился впечатлениями от разгромной победы над "Ак Барсом" (6:0) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

– Что вы не поделили с Марковым?

– Да ничего. Они проигрывали. Хотели как-то взбодриться.

– Приходилось ли себя сдерживать?

– "Ак Барс" – жесткая команда, с которой сложно играть. Она всегда пытается воздействовать. Но мы этого ожидали.

– Как вам гол Шумакова? Насколько он унизительный?

– Насчет унизительного не скажу. Но гол крутой. Я никогда не видел таких воочию. Вряд ли мы еще увидим такие в этой серии.

– Такой гол и спровоцировал "Ак Барс"?

– Да нет. Они просто хотели что-то сделать. Мы выиграли всего один матч. Этим надо насладиться и забыть.

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