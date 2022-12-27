Виктор Перегудов: «В нашем хоккее сейчас родители считают себя тренерами. Уверены, что лучше всех знают»
Заслуженный тренер России Виктор Перегудов рассказал о главных проблемах детского хоккея в стране.
«Папа-мама-бабушка несет ребенку клюшку, завязывает коньки, а он только ножки вытягивает. Вот это я называю «шоколадное поколение». Помню директора школы «Трактор» Виктора Столярова: если бы он увидел, что ребенку завязывают коньки, то молнии бы летали. Но самое страшное в нашем хоккее то, что сейчас родители считают себя тренерами! Уверены, что лучше всех знают. Помню, какие были родители у Андрея Назарова и Андрея Мезина — они помогали, а не вмешивались в процесс. А теперь подходят к тренеру и говорят: «Моего ребенка ставь в это звено». Даже тренера могут ударить! Что дальше будет?
Но от тренера, который будет работать творчески, не побегут ни за какие коврижки. С детьми надо быть днем и ночью. Тогда они к тебе бежать будут, потому что знают, что завтра будет что-то новое, интересное, а послезавтра — еще интереснее. У классика было: «День думать, ночь играть», а у тренера наоборот — ночь думать, а день играть", — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.
Перегудов является детским тренером таких российских хоккеистов, как Андрей Назаров, Сергей Гончар, Станислав Чистов и других известных игроков.
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|П
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|5
|Сал. Юлаев
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|54
|6
|Адмирал
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|20
|53
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|Ак Барс
|43
|21
|22
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|8
|Барыс
|44
|19
|25
|41
|9
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|42
|17
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|40
|10
|Трактор
|44
|17
|27
|40
|11
|Нефтехимик
|43
|18
|25
|39
|28.12
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|28.12
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|- : -
|28.12
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|28.12
|19:00
|
Ак Барс – Металлург
|- : -
|28.12
|19:00
|
Куньлунь – Локомотив
|- : -
|28.12
|19:00
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|28.12
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|28.12
|19:30
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -
|28.12
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ЦСКА – СКА
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