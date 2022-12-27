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Сегодня, 16:42

Виктор Перегудов: «В нашем хоккее сейчас родители считают себя тренерами. Уверены, что лучше всех знают»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Перегудов рассказал о главных проблемах детского хоккея в стране.

«Папа-мама-бабушка несет ребенку клюшку, завязывает коньки, а он только ножки вытягивает. Вот это я называю «шоколадное поколение». Помню директора школы «Трактор» Виктора Столярова: если бы он увидел, что ребенку завязывают коньки, то молнии бы летали. Но самое страшное в нашем хоккее то, что сейчас родители считают себя тренерами! Уверены, что лучше всех знают. Помню, какие были родители у Андрея Назарова и Андрея Мезина — они помогали, а не вмешивались в процесс. А теперь подходят к тренеру и говорят: «Моего ребенка ставь в это звено». Даже тренера могут ударить! Что дальше будет?

Но от тренера, который будет работать творчески, не побегут ни за какие коврижки. С детьми надо быть днем и ночью. Тогда они к тебе бежать будут, потому что знают, что завтра будет что-то новое, интересное, а послезавтра — еще интереснее. У классика было: «День думать, ночь играть», а у тренера наоборот — ночь думать, а день играть", — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Перегудов является детским тренером таких российских хоккеистов, как Андрей Назаров, Сергей Гончар, Станислав Чистов и других известных игроков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zasluzhenny-j-trener-rossii-roditeli-v-detskom-hokkee-rukovodyat-vsemi-dazhe-trenera-mogut-udarit/
Хоккей
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