Виктор Козлов стал кавалером ордена «Салавата Юлаева» за заслуги перед Башкортостаном
Главному тренеру «Салавата Юлаева» Виктору Козлову вручили орден за заслуги перед Башкортостаном, сообщает пресс-служба уфимского клуба.
14 февраля Козлову исполнилось 50 лет.
«Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Николаевич Козлов указом главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова награжден орденом «Салавата Юлаева» за заслуги перед Башкортостаном», — говорится в сообщении.
Козлов возглавляет «Салават Юлаев» с мая 2022 года. До этого он два года входил в тренерский штаб уфимцев. Также экс-нападающий выступал за команду с 2009 по 2012 год во время карьеры хоккеиста. В 2011 году он стал обладателем Кубка Гагарина.
Источник: ХК «Салават Юлаев»
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|
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