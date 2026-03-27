Козлов — о победе «Салавата» над «Автомобилистом»: «Вытащили игру на жилах»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги третьего матча серии против «Автомобилиста» (4:3) в первом раунде Кубка Гагарина-2026.

— Хороший матч. Проигрывая, вытащили игру на жилах. Много единоборств, столкновений. Качественная игра, обе команды хорошо сыграли. Макс Кузнецов здорово попал, да и в принципе вся тройка Владислава Ефремова отлично смотрелась, — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

«Салават Юлаев» впервые вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующий матч пройдет в Уфе в воскресенье, 29 марта. Начало — в 13.30 по московскому времени.

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