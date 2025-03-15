Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов — об ошибке Ремпала: «Он уже взрослый»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал ошибку нападающего команды Шелдона Ремпала в своей зоне в матче FONBET чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:3 Б), которая привела к пропущенной уфимцами шайбе.

«Зато он буллит забил. Я думаю, Ремпал уже взрослый, в следующий раз что-то другое будет делать», — сказал Козлов.

После 65 матчей регулярного чемпионата «Салават Юлаев» с 87 очками находится на второй строчке Восточной конференции.

Радмир Сахибгареев