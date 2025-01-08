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Козлов назвал причины поражения «Салавата Юлаева» в матче с «Ак Барсом»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Недисциплинированный и бесхарактерный второй период, который решил исход матча. Будут ли санкции за удаления? Разберемся внутри команды. Корень этой недисциплинированности? Эмоции, молодость, детские ошибки. Опытные ребята, которые проходили через «Зеленое дерби», должны помогать молодым, кто играет его в первый раз. Это был матч уровня плей-офф, мы совершили детские ошибки, получили удаления, из-за этого проиграли», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Ак Барс» набрал 54 очка и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 56 очками — на второй строчке.

Виктор Козлов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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