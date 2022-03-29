Виктор Козлов может стать главным тренером «Салавата Юлаева»

Как стало известно «СЭ», Виктор Козлов может стать главным тренером «Салавата Юлаева». Последние два сезона он был ассистентом главного тренера уфимцев Томи Лямся.

47-летний специалист является обладателем Кубка Гагарина-2016 в качестве тренера в «Металлурге». Также он выигрывал этот трофей в качестве игрока в 2011 году, выступая за «Салават».

Козлов с 1994 по 2009 год выступал за разные клубы НХЛ. Дважды он участвовал в Матче звезд лиги. В составе сборной России он выступал на двух Олимпиадах. Кроме того, он завоевал бронзовые награды чемпионата мира 2005 года и серебряные медали ЧМ-2010.