Сегодня, 01:15

Козлов: «Дисциплина подвела «Салават» в матче с «Сочи»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Очень много было удалений в сегодняшнем матче. Не было целостности игры, не было ритма. Хорошо, что парни хорошо сыграли в меньшинстве, держали «Салават» в игре. Недоволен тем, что сегодня дисциплина нас подвела. Недонастроя на игру с «Сочи» не было. Как уже сказал, не хватало ритма, не было того, чтобы я крутил все наши четыре пятерки. Удаления и дисциплина не позволили сыграть «Салавату» так, как мы можем», — цитирует официальный сайт лиги Козлова.

«Сочи» с 19 очками в 26 матчах идет на последнем месте в Западной конференции. «Салават Юлаев» идет десятым в Восточной конференции — 23 очка в 27 играх.

«Сочи» дома обыграл «Салават Юлаев» в КХЛ — 2:1.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Виктор Козлов
Михайлов: «Хорошо, что «Сочи» в нужный момент забил и дотерпел»

Галлан: «Локомотив» был сильнее два периода, но в третьем «Шанхай Дрэгонс» нашел свои моменты»
