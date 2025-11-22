Козлов: «На полшага «Салават» был медленнее «Барыса»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Барыса» (1:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«На полшага сегодня «Салават» был медленнее соперника. Было видно, что третий матч на выезде сказывается. Несмотря на это, у нас были и моменты, и большинство, должны были забивать. Один гол здесь...Жалко, что потеряли очки. Жизнь такая, что через день у нас Нижнекамск, поэтому должны, как говорится, вытереть слезы и сопли и готовиться к следующему матчу. Нас не устраивает наше турнирное положение. Сейчас будем отдавать все силы, чтобы взять очки в Нижнекамске», — цитирует официальный сайт лиги Козлова.

«Барыс» с 27 очками в 29 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» идет десятым — 23 очка в 28 играх.