Козлов: «Лада» — непростой соперник, команда хорошо организована»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Ладой» (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«На мой взгляд, мы провели хороший матч с первой и до последней минуты. Несмотря на то что пропустили курьезные голы, проигрывая 0:2, ребята проявили характер, гнули свою линию, держали себя, хорошо оборонялись, были хорошие атаки. Здорово, что в конце реализовали большинство и выиграли эту игру», — цитирует пресс-служба лиги Козлова.

Также он отметил уровень игры тольяттинской команды.

«Лада» — непростой соперник, команда хорошо организована, хорошо играет, габаритные ребята, хорошо держат шайбу, как в атаке, так и в обороне. Видно, что обучены», — добавил Козлов.

«Салават Юлаев» набрал 77 очков в 59 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Лада» идет на 10-й строчке — 46 овков в 58 играх.