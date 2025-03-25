Виктор Козлов — о рекорде Ливо: «О нем все будут помнить»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал рекорд нападающего Джоша Ливо — 49 голов в регулярном чемпионате, который он установил в последнем матче FONBET чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:1).

«Я считаю, что этот рекорд важен скорее не психологически, он важен для Джоша и для всей организации. Ливо побил рекорд и установил новый, об этом все будут помнить», — сказал Козлов.

«Салават Юлаев» закончил регулярный чемпионат на второй строчке Восточной конференции с 93 очками.

Ливо в 62 матчах набрал 80 (49+31) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером лиги.

Радмир Сахибгареев