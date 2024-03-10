Козлов: «Салават Юлаев» сам проиграл «Трактору» в шестом матче»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:4, 2-4) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

— Сами себе проиграли сегодня матч. Ведя 2:0 мы не можем пропускать быстрые голы в начале периода. Ошибки, которые мы совершали... Слишком легко «Трактор» забивал свои голы. Чтобы выигрывать в плей-офф, нужно минимизировать свои ошибки.

— Сегодня большинство не удалось обеим командам. Стало ли это ключевым фактором, что не смогли в третьем периоде, хотя за четыре минуты до конца получили две минуты?

— Да, это был важный момент. Забей в большинстве, мы бы выиграли этот матч. Какие голы они до этого забивали. Мы не можем позволять сопернику возвращаться в игру.

— Сегодня был чистый хоккей без ругани, провокаций.

— Сегодня да, игра без стычек. Но накал борьбы чувствовался.

«Трактор» одержал четвертую победу в серии (4-2) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» вылетел из плей-офф КХЛ.