Виктор Козлов и весь тренерский штаб «Салавата Юлаева» продолжит работу в клубе

«Салават Юлаев» сообщил, что сохраняет весь тренерский штаб на следующий сезон.

Контракты продлены с главный тренером Виктором Козловым, тренерами Николаем Цулыгиным и Константином Кольцовым, тренером вратарей Олегом Филимоновым и специалистом по физподготовке Андрианом Вальво.

«Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф КХЛ проиграл «Адмиралу» со счетом 2-4 в серии.