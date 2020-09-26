Виктор Козлов: «Хорошая игра для болельщиков и тяжелый матч для тренеров»

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (6:5).

— Очень интересный матч получился, было много заброшенных шайб. Как говорится, хорошая игра для болельщиков и тяжелый матч для тренеров, больше седых волос стало, — цитирует Козлова сайт уфимцев. — А так, ребята — молодцы, хочу отметить характер команды. Не сдавались, проходили через трудности. Соперник очень хорошо играл, прессинговал и нам приходилось непросто выходить из-под их давления. Опять же в большинстве сегодня забили важные голы. Еще было очень важное меньшинство в третьем периоде, когда ребята выстояли и удержали нас в игре. Очень доволен самоотдачей, желанием и страстью игроков.

— Замена Сухачева на Тарасова с чем была связана? Сухачев не выручил или надо было придать какой-то эмоциональный фон?

— Думаю, там было все совместно. Больше эмоционально, нужна была встряска, поэтому мы так и поступили, поставив Тарасова.

— Что мешает Воробьеву адаптироваться в КХЛ?

— Вы знаете, это все равно процесс. Уезжая с маленьких площадок, с другого хоккея, это занимает время. Главное, чтобы он продолжал упорно работать, терпел и голы все равно придут.

— Как оцениваете дебют в нынешнем сезоне Даниила Тарасова?

— Очень важный, ключевой момент был во втором периоде, когда они выходили 1 в 0 против него и Даниил совершил шикарный сейв, да и вообще, держал команду в игре. Опять же повторюсь: вся команда играла сердцем, страстью, включая и нашего вратаря.

— В дальнейшем на замену Метсоле будет выходить Тарасов или Сухачев?

— Пока рано об этом говорить. Сейчас после игры эмоции. Когда придет время, будем анализировать и выбирать.

— Как оцените игру Сухачева в сегодняшней встрече?

— Сегодня у него не пошла игра, не его день был, поэтому во втором периоде вышел Тарасов.

— Молодые ребята вот уже второй матч себя хорошо показывают. Можно ли сказать, что сильно повысилась конкуренция за место в составе?

— Все в руках ребят. Они молодые и сейчас у них есть шанс показать себя. Если они так же будут продолжать, это будет хорошо для нас, что у нас будет такая конкуренция. Сейчас для них главное: трудиться, трудиться и еще раз трудиться.

— Сегодня Амиров забросил свой первый гол в КХЛ. За счет чего он сумел прервать свою полосу неудач?

— Мы уже говорили, что Амиров способный хоккеист. Сегодня он пошел под ворота и забил рабочие голы на отскоке, на подставлении. Он шел на ворота и был агрессивен. Отсюда результат.