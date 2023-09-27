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Сегодня, 22:22

Козлов о победе над «Трактором»: «Хорошее шоу получилось»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Трактором» (5:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошее шоу сегодня получилось: мы повели, дали соперникам вернуться, затем героически выиграли. Хочу отметить Газимова и Кадырова, которые играли первые матчи в КХЛ. Сразу бросили их в пекло, они — молодцы, не стушевались, хорошо выглядели. Двухочковая система — она так плотно всех держит. Мы два матча проиграли — и спустились на восьмое место. Сейчас, в начале чемпионата, я больше сфокусирован на игре команды: на физическом, психологическом состоянии игроков и рисунке игры», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 12 очков и занимает 6-е место «Востока». У «Трактора» 12 очков и 7-е место.

В следующем матче «Салават Юлаев» дома сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска 29 сентября. «Трактор» примет «Спартак» 30-го числа.

Виктор Козлов
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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