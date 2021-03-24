Среди кандидатов на должность главного тренера «Спартака» вместо Олега Знарка, у которого истекает контракт с клубом 30 апреля, присутствуют Виктор и Вячеслав Козловы. Первый из них входит в шайб «Салавата Юлаева», второй провел сезон в «Куньлуне» помощником у Алексея Ковалева.

Помимо них есть варианты и с другими специалистами. Кандидатуры Алексея Кудашова и Андрея Мартемьянова, всплывавшие на начальном этапе, сейчас не рассматриваются.

В ближайшее время столичный клуб официально объявит о назначениях на руководящие посты Олега Усачева и Романа Беляева, ранее работавших в «Тракторе». (Михаил Зислис)

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что в ходе заседания Наблюдательного совета клуба было принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка.