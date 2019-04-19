Видео: Боб Хартли утешает игроков "Авангарда"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли вышел поддержать игроков после поражения в финале Кубка Гагарина. Омичи уступили в финальной серии ЦСКА (0-4), сегодняшняя игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу армейцев.
"Быть Тренером - найти слова для каждого своего игрока, чтобы поддержать", - прокомментировала пресс-служба "Авангарда" видео.
Быть Тренером - найти слова для каждого своего игрока, чтобы поддержать 🙌🏻 #АВГЦСК #БородаПобеды #КубокГагарина pic.twitter.com/pAj6AILIR6– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 19 апреля 2019 г.
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