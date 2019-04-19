Видео: Боб Хартли утешает игроков "Авангарда"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли вышел поддержать игроков после поражения в финале Кубка Гагарина. Омичи уступили в финальной серии ЦСКА (0-4), сегодняшняя игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу армейцев.

"Быть Тренером - найти слова для каждого своего игрока, чтобы поддержать", - прокомментировала пресс-служба "Авангарда" видео.