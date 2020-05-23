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Виделль продлил контракт с «Барысом»

13:30
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«Барыс» продлил контракт со шведским нападающим Линусом Виделлем. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Виделль провел за «Барыс» 37 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (10+20) очков, в плей-офф Кубке Гагарина он набрал 4 (1+3) очка в пяти матчах против «Металлурга».

В Континентальной Хоккейной Лиге шведский нападающий выступает с 2012 года. Ранее Виделль играл за «Югру», «Северсталь», «Торпедо», «Трактор», «Куньлунь» и рижское «Динамо». Всего в КХЛ 35-летний форвард провел 433 матчей, набрав 274 (97+177) очка.

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/linus-videll-prodlil-kontrakt-s-barysom/

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