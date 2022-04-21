Вице-президент «Металлурга» Ласьков о серии против ЦСКА: «Кислого хоккея в финале Кубка Гагарина не бывает»

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков поделился мнением о ходе финальной серии Кубка Гагарина между командой из Магнитогорска и ЦСКА.

«Одним из факторов поражения в первом матче (1:3), конечно, было то, что команда не была в достаточном игровом тонусе. С ЦСКА мы давно не играли, хотя стиль команды известен, и Илья Воробьев правильно сказал, что команда, которая постоянно напирает, практически не откатывается. А вчера команда старалась выполнять то, что тренерский штаб наработал, и это получилось.

Большое число заброшенных шайб во втором матче — следствие и ошибок в том числе: обе команды мастеровитые, и ошибки с обеих сторон привели к их реализации. «Металлург» — не команда оборонительного плана, ЦСКА тоже всегда настроен в стиле Сергея Федорова, на атаку. Поэтому игра должна быть интересная, и кислого хоккея в финале Кубка Гагарина не бывает», — приводит ТАСС слова Ласькова.

Вчера, 20 апреля «Металлург» обыграл ЦСКА (6:4) и сравнял счет в серии — 1-1. Первые два матча серии прошли в Магнитогорске, третий и четвертый состоятся 22 и 24 апреля в Москве. Пятая игра запланирована на 26 апреля в Магнитогорске.