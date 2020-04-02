Вице-президент «Металлурга»: «Многие готовы идти именно к Воробьеву»

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал подписание новых контрактов с нападающими Богданом Потехиным и Андреем Нестрашилом.

— Потехин и Нестрашил своей игрой все доказали, хорошо провели минувший сезон, были заметны, — приводит официальный сайт «Металлурга» слова Ласькова. — С Богданом у нас вообще отдельный разговор был — есть понимание того, что еще год и он станет настоящим лидером команды, поэтому и подписали с ним новое соглашение без всяких вопросов. Андрей своей игрой, активной, бесстрашной, тоже все показал. Он хорош в борьбе, универсален, может сыграть в центре и на фланге. Не даром он, отыграв неполный сезон, вошел в тройку бомбардиров «Металлурга».

— Сейчас самое время работы «на телефоне». Чем сегодня живет рынок игроков?

— Рынок достаточно активный, но много вещей остается непонятными, в том числе и с иностранцами. Но переговоры ведутся постоянно, практически круглосуточно. Тем более сейчас «Адмирал» снялся с нового сезона КХЛ, надеюсь, что лишь на год. Там есть неплохие игроки, наверняка за клубом из Владивостока будут сохранены права на некоторых молодых хоккеистов, и может быть самое время вспомнить о механизме аренды — не терять же парням форму? Мы сделали несколько предложений по российским игрокам. А в целом на рынке есть хорошие спортсмены за вполне адекватные деньги, и стоит заметить, что многие готовы идти играть в «Металлург» именно к Илье Петровичу Воробьеву. Так что мы на месте не стоим.