Вице-президент «Магнитки»: «Воробьев уже работал с Карповым и Каблуковым. Также ищем вратаря-иностранца»

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал подписание контрактом с форвардами Максимом Карповым и Ильей Каблуковым и рассказал о других трансферах команды.

— Да, мы подписали контракты с этими игроками, поскольку с большой вероятностью потратим одну вакансию иностранца на вратаря. Хотя окончательной ясности с этим вариантом пока нет, поскольку мы ждем, что решится по сезону НХЛ. От этого и будем отталкиваться. Кандидатуры Карпова и Каблукова всплыли не просто так, их внимательно отсматривали. Имело значение, что Илья Воробьев работал с ними в СКА.

— Как обстоит ситуация с финским нападающим Ламикко, права на которого «Металлург» вчера выменял у «Спартака»?

— Мы просматривали его и ведем с ним переговоры. Этот форвард нам интересен. Наш финский новичок Песонен тоже бы хотел с ним вместе играть, поскольку знает Ламикко по сборной. В прошлом году они вместе стали чемпионами мира. Контракт у Ламикко с «Кярпетом» закончился, игрок планировал поехать в Северную Америку и пока находится в раздумьях. Говорить о том, что он на 100 процентов перейдет в «Металлург», сейчас рано. (Михаил Зислис)