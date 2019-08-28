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Вице-президент «Магнитки»: «В потолок зарплат не вписываемся»

07:54
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Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин признался, что клуб пока выходит за пределы будущего потолка зарплат, но через год приведет расходную часть бюджета в соответствие с будущим регламентом.

— Мы в потолок не вписываемся, — цитируют «Известия» Величкина. — Сейчас есть небольшой перебор, но в связи с тем что регламент вступит в силу только в следующем году, у нас есть время привести всё в порядок. Большое количество контрактов у «Металлурга» подписано на один год, и у многих хоккеистов соглашения закончатся. Поэтому наша стратегия в том, чтобы в следующем году было много молодежи и меньше высокооплачиваемых игроков.

Дополнительная информация

https://iz.ru/914427/aleksei-fomin/zatiazhnoi-potolok-kkhl-nachinaet-poslednii-sezon-pered-snizheniem-zarplat

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