Вице-президент «Магнитки»: «В потолок зарплат не вписываемся»

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин признался, что клуб пока выходит за пределы будущего потолка зарплат, но через год приведет расходную часть бюджета в соответствие с будущим регламентом.

— Мы в потолок не вписываемся, — цитируют «Известия» Величкина. — Сейчас есть небольшой перебор, но в связи с тем что регламент вступит в силу только в следующем году, у нас есть время привести всё в порядок. Большое количество контрактов у «Металлурга» подписано на один год, и у многих хоккеистов соглашения закончатся. Поэтому наша стратегия в том, чтобы в следующем году было много молодежи и меньше высокооплачиваемых игроков.