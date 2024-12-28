Вице-президент КХЛ: «Заинтересованы в том, чтобы «Куньлунь» вернулся в Китай»

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов прокомментировал ситуацию с клубом «Куньлунь».

— Можно ли считать «Куньлунь Ред Стар» аутсайдером в плане маркетинга и возможно ли изменить эту ситуацию?

— Здесь коллег из «Куньлуня» можно понять. И они, и мы заинтересованы в том, чтобы команда вернулась в Китай. Понятно, что инвестировать большие средства в продвижение и популяризацию здесь — неэффективно. В «Куньлуне» понимают, что рано или поздно надо будет вернуться. После возвращения в Китай, я думаю, «Куньлунь» может оказаться популярнее среди болельщиков, чем некоторые российские команды, — сказал Доброхвалов «РБ Спорт».

Китайский клуб вынужден в последние сезоны играть в Мытищах.