Каменский: «СКА набирает обороты, играет все лучше и лучше»

Вице-президент FONBET КХЛ Валерий Каменский оценил игру СКА на старте нынешнего сезона.

«Связи и игровое мышление приходят к хоккеистам в официальных матчах, а не в товарищеских. СКА с каждой игрой набирает обороты. Пока команда только загорается и играет все лучше и лучше. Комплектование? В конце чемпионата посмотрим, к чему это приведет. Посмотрим, сможет ли Ротенберг из звезд сделать команду, которая умеет побеждать. Сейчас СКА — сильная команда», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

СКА набрал 19 очков за 15 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.