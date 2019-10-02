Вице-президент КХЛ: «У нас есть три задачи касаемо финансов»

Вице-президент КХЛ Алексей Краснов принял участие в работе хоккейного бизнес-форума в Берлине. Он участвовал в панельной дискуссии об экономике хоккея и управлению затратами, сообщает официальный сайт КХЛ.

Помимо Краснова в этой дискуссии приняли участие представители НХЛ, европейских клубов и федераций. Основной темой стала возможность введения пола и потолка заработных плат, которые начнут действовать в КХЛ с сезона 2020/2021, а в странах Европы подобная практика запрещена на законодательном уровне.

— У нас есть три задачи касаемо финансов — финансовая стабильность клубов, качественные игроки и финансовый fair play. Мы сможем приблизиться к этому при помощи пола и жесткого потолка зарплат, — отметил Краснов.

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