Вице-президент КХЛ рассказал, работу каких клубов в маркетинге можно отметить

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов назвал клубы лиги, которые лучше всего проявили себя в маркетинге и коммуникациях.

— Медиа-отдел «Трактора» считают лучшим в КХЛ. Правильно ли выделять его, и работу каких еще клубов можно отметить?

— Следует высказать благодарность коллегам из «Трактора», они стоят на передовой. Но нужно отметить и других — «Ак Барс», «Авангард», СКА, которые вывели работу на высочайший уровень. Сейчас практически нет клубов, в которых бы не занимались этой работой, на каждый матч придумывают какие-то концепции, тематические мероприятия. Надо поблагодарить и букмекерские компании, которые поддерживают инициативы и помогают во всех начинаниях, — сказал Доброхвалов «РБ Спорт».