Вице-президент КХЛ: «Это рекордный сезон по посещаемости за все 17 лет Лиги»
Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов рассказал, как повлияло на экономические показатели Лиги продление сезона на один месяц.
— Могут ли измениться финансовые показатели от продления спортивного сезона на месяц?
— Напрямую для Лиги — нет. Косвенно это влияет на доходы клубов, потому что позволило сделать более равномерный календарь. В предыдущие сезоны, к сожалению, бывали перекосы, когда у команды могло быть по пять матчей подряд домашней серии. Болельщики с точки зрения времени и финансов не могли позволить себе пять раз за полторы недели прийти на хоккей. В прошлом году посещаемость была рекордной, а в этом мы уже идем с опережением графика. То есть это рекордный сезон за все 17 лет существования Лиги.
При этом нужно понимать, что в декабре мы запустили новую лигу по «хоккею 3х3», и сезон там будет длиться до 13 июля, — приводит слова Доброхвалова «РБ Спорт».
Чемпионат КХЛ 3х3 был образован в ноябре 2024 года. В лиге участвуют 8 команд: «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург Мг», «Салават Юлаев», «Динамо Минск», «Трактор», «Сибирь».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|41
|32
|9
|66
|2
|ЦСКА
|38
|24
|14
|55
|3
|Спартак
|38
|24
|14
|53
|4
|СКА
|39
|23
|16
|50
|5
|Динамо М
|40
|23
|17
|49
|6
|Северсталь
|38
|24
|14
|48
|7
|Динамо Мн
|39
|21
|18
|47
|8
|Торпедо
|37
|16
|21
|39
|9
|Витязь
|38
|16
|22
|36
|10
|Куньлунь РС
|39
|15
|24
|34
|11
|Сочи
|38
|12
|26
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|39
|24
|15
|52
|2
|Сал. Юлаев
|37
|25
|12
|52
|3
|Ак Барс
|36
|23
|13
|48
|4
|Автомобилист
|37
|21
|16
|46
|5
|Металлург Мг
|39
|22
|17
|46
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|37
|17
|20
|37
|8
|Нефтехимик
|39
|13
|26
|37
|9
|Сибирь
|37
|16
|21
|35
|10
|Лада
|35
|14
|21
|33
|11
|Барыс
|41
|10
|31
|23
|12
|Амур
|39
|8
|31
|21
|28.12
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|0 : 1
|28.12
|16:30
|
Авангард – Лада
|- : -
|28.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|- : -
|28.12
|17:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|- : -
|28.12
|19:00
|
Ак Барс – Трактор
|- : -
|28.12
|19:30
|
Торпедо – Барыс
|- : -