Вице-президент КХЛ: «Это рекордный сезон по посещаемости за все 17 лет Лиги»

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов рассказал, как повлияло на экономические показатели Лиги продление сезона на один месяц.

— Могут ли измениться финансовые показатели от продления спортивного сезона на месяц?

— Напрямую для Лиги — нет. Косвенно это влияет на доходы клубов, потому что позволило сделать более равномерный календарь. В предыдущие сезоны, к сожалению, бывали перекосы, когда у команды могло быть по пять матчей подряд домашней серии. Болельщики с точки зрения времени и финансов не могли позволить себе пять раз за полторы недели прийти на хоккей. В прошлом году посещаемость была рекордной, а в этом мы уже идем с опережением графика. То есть это рекордный сезон за все 17 лет существования Лиги.

При этом нужно понимать, что в декабре мы запустили новую лигу по «хоккею 3х3», и сезон там будет длиться до 13 июля, — приводит слова Доброхвалова «РБ Спорт».

Чемпионат КХЛ 3х3 был образован в ноябре 2024 года. В лиге участвуют 8 команд: «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург Мг», «Салават Юлаев», «Динамо Минск», «Трактор», «Сибирь».