Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям прокомментировал показ матчей лиги на американском канале
Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов прокомментировал показ матчей лиги на ESPN.
«Безусловно, главная задача — популяризировать КХЛ на американском рынке, привлечь новую аудиторию. Причем речь не только о болельщиках. Мы осведомлены, что в США проживает множество россиян, которые хотели бы следить за выступающими на родине отечественными хоккеистами. Но при этом нам также интересно понять, насколько мы конкурентны в подобной среде, насколько качественный продукт создаем. Спустя несколько месяцев сможем оценить это на основании рейтинга, доли аудитории», — заявил RT Доброхвалов.
Американский телеканал ESPN будет транслировать матчи КХЛ в сезоне-2021/22.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/913994-dobrohvalov-khl-pokaz-v-ssha
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