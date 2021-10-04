Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям прокомментировал показ матчей лиги на американском канале

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов прокомментировал показ матчей лиги на ESPN.

«Безусловно, главная задача — популяризировать КХЛ на американском рынке, привлечь новую аудиторию. Причем речь не только о болельщиках. Мы осведомлены, что в США проживает множество россиян, которые хотели бы следить за выступающими на родине отечественными хоккеистами. Но при этом нам также интересно понять, насколько мы конкурентны в подобной среде, насколько качественный продукт создаем. Спустя несколько месяцев сможем оценить это на основании рейтинга, доли аудитории», — заявил RT Доброхвалов.

Американский телеканал ESPN будет транслировать матчи КХЛ в сезоне-2021/22.