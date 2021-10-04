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Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям прокомментировал показ матчей лиги на американском канале

16:18
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов прокомментировал показ матчей лиги на ESPN.

«Безусловно, главная задача — популяризировать КХЛ на американском рынке, привлечь новую аудиторию. Причем речь не только о болельщиках. Мы осведомлены, что в США проживает множество россиян, которые хотели бы следить за выступающими на родине отечественными хоккеистами. Но при этом нам также интересно понять, насколько мы конкурентны в подобной среде, насколько качественный продукт создаем. Спустя несколько месяцев сможем оценить это на основании рейтинга, доли аудитории», — заявил RT Доброхвалов.

Американский телеканал ESPN будет транслировать матчи КХЛ в сезоне-2021/22.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/913994-dobrohvalov-khl-pokaz-v-ssha

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Иван Шитик все материалы автора

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