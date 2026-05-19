Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Вице-президент КХЛ заявил об ажиотаже вокруг матчей «Локомотива» и «Ак Барса»: «Билетов нет»

Вице-президент КХЛ заявил об ажиотаже вокруг матчей «Локомотива» и «Ак Барса»
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился с «СЭ» мнением о противостоянии «Локомотива» и «Ак Барса» (2-2) в финальной серии Кубка Гагарина.

«Идет борьба, и фаворита назвать тяжело. Я жду от игры как можно больше голов, моментов и борьбы. Цена ошибок сейчас очень велика. Будем надеяться, что мы увидим семиматчевую серию, потому что хоккей интересный. Больше всего довольны болельщики, и билетов нет — огромный ажиотаж, чего и хотела КХЛ», — сказал Каменский «СЭ».

Следующий матч команд пройдет 19 мая в Ярославле.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
Валерий Каменский
Кубок Гагарина
Читайте также
Захарова указала на деградацию Стубба после его слов в поддержку ударов ВСУ
В Кремле назвали цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву
Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине
Филолог рассказал о возможном изменении русского языка к концу XXI века
Иностранные фигуристы убрали флаги своих стран в знак солидарности с Лазаревым
Мостовой отказывается от «Рубина», Кисляку нашли клуб в Турции. Трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2026: «Локомотив» — чемпион второй год подряд после финала с «Ак Барсом»
Бывальцев стал игроком «Ак Барса»
Нападающий Кирьянов продлил контракт с «Локомотивом»
«Ак Барс» поздравил нападающего Александра Хмелевского с рождением ребенка
Фетисов: «Ярославль — молодцы. Радулов — вообще красавчик!»
Морозов — о сезоне КХЛ: «Все в копилку истории лиги»
«Локомотив» объявил о продолжении работы Хартли в качестве консультанта
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гатиятулин, Козлов и Разин номинированы на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ

Защитник Провольнев интересен «Металлургу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург Мг 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Салават Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Лада 0 0 0 0
4 Локомотив 0 0 0 0
5 Северсталь 0 0 0 0
6 СКА 0 0 0 0
7 Сочи 0 0 0 0
8 Спартак 0 0 0 0
9 Торпедо НН 0 0 0 0
10 ЦСКА 0 0 0 0
11 Шанхай Дрэгонс 0 0 0 0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
5.09 13:00 Локомотив – Трактор - : -
5.09 14:30 Автомобилист – Динамо М - : -
5.09 17:00 Спартак – Торпедо НН - : -
5.09 17:00 СКА – Лада - : -
5.09 17:00 Ак Барс – Сибирь - : -
5.09 17:00 Северсталь – Салават Юлаев - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости