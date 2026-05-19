Вице-президент КХЛ заявил об ажиотаже вокруг матчей «Локомотива» и «Ак Барса»: «Билетов нет»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился с «СЭ» мнением о противостоянии «Локомотива» и «Ак Барса» (2-2) в финальной серии Кубка Гагарина.

«Идет борьба, и фаворита назвать тяжело. Я жду от игры как можно больше голов, моментов и борьбы. Цена ошибок сейчас очень велика. Будем надеяться, что мы увидим семиматчевую серию, потому что хоккей интересный. Больше всего довольны болельщики, и билетов нет — огромный ажиотаж, чего и хотела КХЛ», — сказал Каменский «СЭ».

Следующий матч команд пройдет 19 мая в Ярославле.

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