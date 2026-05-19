Вице-президент КХЛ заявил об ажиотаже вокруг матчей «Локомотива» и «Ак Барса»: «Билетов нет»
Вице-президент КХЛ заявил об ажиотаже вокруг матчей «Локомотива» и «Ак Барса»
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился с «СЭ» мнением о противостоянии «Локомотива» и «Ак Барса» (2-2) в финальной серии Кубка Гагарина.
«Идет борьба, и фаворита назвать тяжело. Я жду от игры как можно больше голов, моментов и борьбы. Цена ошибок сейчас очень велика. Будем надеяться, что мы увидим семиматчевую серию, потому что хоккей интересный. Больше всего довольны болельщики, и билетов нет — огромный ажиотаж, чего и хотела КХЛ», — сказал Каменский «СЭ».
Следующий матч команд пройдет 19 мая в Ярославле.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
|5.09
|13:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
|5.09
|14:30
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|17:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|17:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|17:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|17:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
Новости