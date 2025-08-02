Каменский о приходе Крикунова в «Сочи»: «Это наша легенда, но с Козловым обошлись не очень корректно»
Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» оценил назначение Владимира Крикунова на пост главного тренера «Сочи».
«Он — опытный специалист, наша легенда. Думаю, что ребята, которые будут с ним работать, получат огромный опыт. Был ли правильным размен Козлова на Крикунова? Считаю, что с Козловым обошлись не очень корректно. Не дали ему поработать, сняв его прямо перед тренировочным лагерем», — сказал Каменский «СЭ».
19 июля «Сочи» объявил об уходе Вячеслава Козлова с поста главного тренера команды.
2 августа на должность, ранее занимаемую Козловым, был назначен Владимир Крикунов. Предыдущим местом работы 75-летнего специалиста было санкт-петербургское «Динамо», которое он возглавлял с ноября 2023 года по апрель 2024 года.
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