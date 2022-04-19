«Два посредственных легионера отпадут». В ФХР отреагировали на возможное ужесточение лимита в КХЛ

Вице-президент ФХР Борис Майоров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.

Как ранее сообщал «СЭ», лимит на легионеров в КХЛ может быть снижен до трех хоккеистов.

«Если такое решение примут, у наших игроков будет больше возможностей. Я абсолютно уверен в том, что те, кто займет место легионеров, будут не хуже. Если вместо пяти легионеров будет три, то останутся три сильных, а два посредственных отпадут, и их место займут российские хоккеисты. Это вполне нормальный шаг, который вписывается в интересы нашего хоккея», — сказал Майоров корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Сейчас каждая российская команда КХЛ может заявить не более пяти легионеров на матч. Ограничений по числу хоккеистов в заявке на сезон нет.