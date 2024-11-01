Вей покинет «Авангард» из-за семейных обстоятельств

По информации «СЭ», лучший бомбардир «Авангарда» Линден Вей покинет клуб. Причина — семейные обстоятельства.

В КХЛ 33-летний форвард выступал в составе ЦСКА, «Барыса» и СКА, выиграв с московским клубом Кубок Гагарина в 2019-м.

1 мая 2024 года Вей стал игроком «Авангарда». За омскую команду он провел 20 игр, в которых набрал 19 очков (7+12).