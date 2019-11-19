Ветераны «Трактора» написали открытое письмо президенту клуба — губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Письмо стало ответом на акцию фанатского движения, которое покинуло трибуны в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:4) в знак протеста против затяжного кризиса в команде.

— Обращаемся к вам от всего ветеранского сообщества со словами поддержки в адрес ХК «Трактор». В ваш адрес поступила петиция от так называемого «фанатского движения», с которой мы категорически не согласны! — пишут ветераны челябинского клуба. — Мы также не довольны ситуацией в турнирной таблице, нам больно смотреть, как проигрывает команда. Но у нас с вами абсолютно новый коллектив, новый тренерский штаб и новые игроки. Благодаря вашей инициативе произошла смена главного тренера, и должно пройти время, чтобы команда выправилась, тем более, с таким количеством травмированных игроков.

Они — не настоящие болельщики «Трактора». Они не могут называться таковыми просто потому, что они предатели. Как бы ни были недовольны болельщики руководством клуба, тренерами, игроками, они никогда не предадут команду, будут с ней и в моменты побед, и в моменты поражений. Их демарш явно имеет заказной подтекст или личные корыстные цели кого-то из его организаторов. Не поддавайтесь заказной провокации. В лице нас ветеранов клуба и настоящих уважаемых болельщиков. Вы всегда найдете поддержку и помощь в спортивных вопросах.

Ни дня спокойствия. В «Тракторе» продолжается бурление народных масс pic.twitter.com/hdWub2bhjO — Ivan Shitik (@Damassk) November 19, 2019

Письмо подписали экс-игроки «Трактора»: Анатолий Картаев, Юрий Шумаков, Николай Макаров, Борис Молчанов, Александр Глазков, Андрей Кудинов, Олег Давыдов, Виктор Перегудов, Иван Савин, Александр Шинин, Валерий Никулин, Виктор Труфанов и Владимир Шабунин.

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