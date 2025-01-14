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Сегодня, 13:52

Ветераны СКА пожаловались министру спорта на болельщиков «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Представители совета ветеранов СКА написали открытое письмо министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву с жалобой на поведение болельщиков ярославского «Локомотива».

В понедельник, 13 января, армейцы на выезде проиграли «Локомотиву» (3:4 ОТ). В ходе встречи болельщики хозяев скандировали: «СКА — позор российского хоккея». Кричалки попали в трансляцию игры.

«Уважаемый Михаил Владимирович!

Сообщаем Вам, что матч Континентальной хоккейной Лиги между «Локомотивом» и СКА, состоявшийся 13 января в Ярославле, был омрачен отвратительным поведением трибун в концовке игры. Это не только не красит российский спорт и хоккей в частности, но и идет вразрез с поручениями Президента РФ Путина В.В. о развитии спорта в стране.

Зная Ваше личное внимательное и профессиональное отношение к хоккею и к спорту в целом в стране, просим обратить внимание всех организационных структур, отвечающих за проведение матчей КХЛ, на искоренение подобных возмутительных случаев, как на матче «Локомотив» (Ярославль) — СКА 13 января 2025 года», — говорится в письме, текст которого приводит «Спорт День за Днем».

«Локомотив» (74 очка) лидирует в регулярном чемпионате, СКА (54) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Поражение от ярославцев стало для команды Романа Ротенберга третьим подряд.

Источник: «Спорт День за Днем»
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 ЦСКА 44 26 18 59
3 Динамо М 44 27 17 57
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 Северсталь 44 27 17 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 44 20 24 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Сал. Юлаев 43 28 15 58
3 Металлург Мг 45 28 17 58
4 Ак Барс 42 27 15 56
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 43 22 21 47
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 43 19 24 42
9 Лада 42 17 25 40
10 Нефтехимик 44 14 30 40
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 44 9 35 23
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14.01 12:00
Амур – Ак Барс
 1 : 4
14.01 16:30
Авангард – Куньлунь РС
 - : -
14.01 18:00
Лада – Динамо Мн
 - : -
14.01 19:30
Динамо М – Северсталь
 - : -
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