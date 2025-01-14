Ветераны СКА пожаловались министру спорта на болельщиков «Локомотива»

Представители совета ветеранов СКА написали открытое письмо министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву с жалобой на поведение болельщиков ярославского «Локомотива».

В понедельник, 13 января, армейцы на выезде проиграли «Локомотиву» (3:4 ОТ). В ходе встречи болельщики хозяев скандировали: «СКА — позор российского хоккея». Кричалки попали в трансляцию игры.

«Уважаемый Михаил Владимирович!

Сообщаем Вам, что матч Континентальной хоккейной Лиги между «Локомотивом» и СКА, состоявшийся 13 января в Ярославле, был омрачен отвратительным поведением трибун в концовке игры. Это не только не красит российский спорт и хоккей в частности, но и идет вразрез с поручениями Президента РФ Путина В.В. о развитии спорта в стране.

Зная Ваше личное внимательное и профессиональное отношение к хоккею и к спорту в целом в стране, просим обратить внимание всех организационных структур, отвечающих за проведение матчей КХЛ, на искоренение подобных возмутительных случаев, как на матче «Локомотив» (Ярославль) — СКА 13 января 2025 года», — говорится в письме, текст которого приводит «Спорт День за Днем».

«Локомотив» (74 очка) лидирует в регулярном чемпионате, СКА (54) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Поражение от ярославцев стало для команды Романа Ротенберга третьим подряд.