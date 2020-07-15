Вернулся, чтобы вновь уйти. Как Ковальчук переходил в СКА

7 лет назад Илья Ковальчук подписал контракт со СКА, незадолго до этого объявив о завершении карьеры в НХЛ.

Ковальчук провел первую половину сезона-2012/13 в СКА, поскольку в НХЛ наступил локаут. В России игрок эффективно действовал в тройке с Владимиром Тарасенко и Виктором Тихоновым, став одним из лучших бомбардиров команды в КХЛ. После возобновления регулярного сезона в Северной Америке россиянин вернулся в состав «Нью-Джерси», за который тогда выступал. В марте 2013 года хоккеист получил повреждение плеча и пропустил концовку регулярки, по итогам которой «Девилз» не смогли попасть в плей-офф.

Позднее Ковальчук объявил о желании вернуться на родину и завершении карьеры в НХЛ, а 15 июля 2013 года было объявлено о том, что игрок подписал контракт на 4 года со СКА, за который тот выступал во время локаута. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды выигрывал Кубок Гагарина (2015, 2017), становился самым ценным игроком плей-офф (2015), являлся капитаном команды.

В апреле 2018 года Ковальчук заявил о том, что покидает СКА и КХЛ. 1 июля того же года россиянин возобновил карьеру в НХЛ, подписав контракт с «Лос-Анджелесом». Позднее, в ноябре 2019 года «Кингз» расторгли контракт с хоккеистом. Ковальчук подписал соглашение с «Монреалем» в январе 2020 года, но в конце февраля был обменян в «Вашингтон», где продолжит выступления после возобновления сезона-2019/20 в НХЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса.