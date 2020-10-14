Верещагин стал игроком московского «Динамо»
11:11
Защитник «Металлурга» Иван Верещагин стал игроком московского «Динамо» в обмен на денежную компенсацию, сообщает Twitter магнитогорского клуба.
Сумма сделки на данный момент неизвестна.
В регулярном чемпионате КХЛ прошлого сезона 25-летний россиянин провел 33 матча, в которых набрал 5 (1+4) очков.
?"Металлург" и «Динамо» произвели обмен.— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) October 14, 2020
По результатам соглашения спортивные права на защитника Ивана Верещагина переходят к московскому «Динамо», взамен магнитогорский «Металлург» получил денежную компенсацию. pic.twitter.com/3q8vwSaFB0
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