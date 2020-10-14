Защитник «Металлурга» Иван Верещагин стал игроком московского «Динамо» в обмен на денежную компенсацию, сообщает Twitter магнитогорского клуба.

Сумма сделки на данный момент неизвестна.

В регулярном чемпионате КХЛ прошлого сезона 25-летний россиянин провел 33 матча, в которых набрал 5 (1+4) очков.