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Верещагин стал игроком московского «Динамо»

11:11
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Защитник «Металлурга» Иван Верещагин стал игроком московского «Динамо» в обмен на денежную компенсацию, сообщает Twitter магнитогорского клуба.

Сумма сделки на данный момент неизвестна.

В регулярном чемпионате КХЛ прошлого сезона 25-летний россиянин провел 33 матча, в которых набрал 5 (1+4) очков.

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