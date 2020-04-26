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Верещагин продлил контракт с «Барысом»

13:15
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Нападающий Иван Верещагин принял квалификационное предложение «Барыса» и продлил контракт с клубом. Двухстороннее соглашение подписано на два года, сообщает официальный сайт клуба.

В сезоне-2019/2020 Верещагин выступал за «Номад» и «Снежных барсов». В ВХЛ нападающий провел 36 матчей и заработал 5 (2+3) баллов за результативность. За 11 встреч в МХЛ он записал в свой актив 11 (7+4) очков.

Дополнительная информация:

https://www.hcbarys.kz/news/item/ivan-vereshagin-prodlil-kontrakt-s-barysom/

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