Верещагин продлил контракт с «Барысом»
13:15
Нападающий Иван Верещагин принял квалификационное предложение «Барыса» и продлил контракт с клубом. Двухстороннее соглашение подписано на два года, сообщает официальный сайт клуба.
В сезоне-2019/2020 Верещагин выступал за «Номад» и «Снежных барсов». В ВХЛ нападающий провел 36 матчей и заработал 5 (2+3) баллов за результативность. За 11 встреч в МХЛ он записал в свой актив 11 (7+4) очков.
Дополнительная информация:
https://www.hcbarys.kz/news/item/ivan-vereshagin-prodlil-kontrakt-s-barysom/